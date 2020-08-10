Новый кроссовер Chery Tiggo 3x получил дизайн от Hyundai Santa Fe

Китайская компания готовит к выпуску новый кроссовер, который получит название Chery Tiggo 3x.

Шпионские фото новинки уже появились в Сети, и судя по ним новый кроссовер Chery Tiggo 3x получил дизайн от дорестайлингового Hyundai Santa Fe.

Сейчас известно, что новый Chery Tiggo 3x будут выпускать с приставкой к названию Plus, при этом по сути это новое поколение модели, которое планируют выпускать наряду с предшественником.

Несмотря на приставку к названию Plus, кроссовер прибавку к габаритам не получил, да и архитектура салона в цене не изменилась.

При этом небольшие обновления в интерьере все же присутствуют. В салоне появилась новая приборная панель и руль, а еще производитель предложит новые материалы отделки.

Официальной информации о моторной гамме нет, но по предварительным данным в движение кроссовер будет приводиться полуторалитровым атмосферным ДВС с отдачей 116 л.с. при 143 Нм крутящего момента. В паре с двигателем будет работать вариатор.

Еще кроссовер предложат в электрической версии со 122-сильным электродвигателем. Запас хода электрокара составит 400 км. Официальная премьера Chery Tiggo 3x состоится 26 сентября на автосалоне в Пекине.