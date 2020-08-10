Автомобильный завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после простоя 3 августа, а сам корпоративный отпуск длился с 20 июля.

При этом 10 июля стало известно, что петербургский завод Hyundai заработал в три производственные смены, то есть на полную мощность.

С сегодняшнего дня производственная площадка ежедневно будет выпускать 980 автомобилей.

Несмотря на то, что предприятие начало работать на полную мощность, на нем продолжают проводить комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что завод занимается выпуском автомобилей Hyundai Solaris и Creta, а также KIA Rio и Rio X-Line.