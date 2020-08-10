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Новый суббренд Ioniq от Hyundai анонсировал три новинки

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Автопроизводитель Hyundai Motor решил создать отдельный бернд для своих электромобилей.
Бренд будет называться Ioniq и в ближайшие четыре года в его модельной линейке появится три новых электромобиля.

Новый суббренд Hyundai Ioniq анонсировал три новинки, которые появятся с названиями Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7.

Как рассказали представители компании нечетные индексы в названиях будут указывать на кроссоверы, а четные обозначают легковой форм-фактор.

Сейчас известно, что «пятеркой» будет кроссовер 45 EV, «шестеркой» окажется купеобразный седан Propechy, а вот «семеркой» будет полноразмерный внедорожник.

Все эти автомобили будут построены на платформе E-GMP и оснащены полностью электрическими силовыми установками.

Также модели будут отличаться отличным запасом хода, просторным салоном, быстрой зарядкой и понятным интерфейсом. Другие подробности о новинках пока не раскрывают.

Hyundai Ioniq Ioniq
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