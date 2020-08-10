Как выгоднее купить новый автомобиль?

Несмотря на то, что покупка нового автомобиля перестала являться значимым событием в жизни работающего человека, это существенная нагрузка на бюджет. Даже если человек зарабатывает гораздо больше, чем в среднем по стране, денег на покупку нового автомобиля может не хватить.

Причина банальна: чем больше человек зарабатывает, тем лучший автомобиль он себе хочет. Есть несколько способов купить новый автомобиль выгоднее, в лучшей комплектации, более новую модель. Это покупка с сезонной или рекламной скидкой, юбилейные акции у дилера. Но самым простым и надежным способом приобрести новый автомобиль дешевле — это купить автомобиль по трейд-ин. Вероятнее всего, эта услуга скоро станет одной из самых востребованных в Европе и США.

Что такое трейд-ин и как это работает?

Автомобили стали менять гораздо чаще. И дело не в том, что они стали быстрее ломаться, как считают некоторые конспирологи. Если сравнить модели 60-ых и 70-ых годов, то технологически они отличаются весьма несущественно. А вот модели 2010-ого и 2020-ого года выпуска — это, зачастую, совершенно разные машины.

Кроме того, машины стали относительно дешевле — массовые модели больше не являются серьезным обременением бюджета. Таким образом, покупка нового авто в большинстве случаев не означает, что старая машина пришла в негодность. Ее можно продать, но далеко не у всех есть на это время. Трейд-ин — это возможность частично покрыть расходы на новый автомобиль, отдав продавцу старый. Покупатель убивает двух зайцев: и машину выгодно продал и новую приобрел.

Необходимые условия для трейд-ин сделки

Большинство продавцов выдвигает стандартные условия трейд-ин сделки. Автомобиль должен быть оформлен на покупателя, находиться в исправном состоянии, а также:

не иметь существенных внешних повреждений;

не иметь сомнительного происхождения, повреждений вин-кода;

не иметь обременений (ареста, залога).

Также автомобиль должен иметь указанную в техпаспорте комплектацию и полный комплект документов. Если в двух словах, то к трейд-ин сделке допускаются только те авто, что можно продать.

Конечно, можно попробовать продать старый автомобиль самостоятельно, по более выгодной цене и только потом отправиться за новым. Но, во-первых, далеко не все умеют выгодно продавать автомобили. Во-вторых, это займет время и не факт, что продать старое авто получится хоть сколь-либо ощутимо выгоднее.