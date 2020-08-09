Главная » Новости

Названа цена роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS в России

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Новый роскошный внедорожник дебютировал в ноябре прошлого года и тогда же сообщалось, что его сборка будет организована на американском предприятии, а поставки стартуют во второй половине этого года.
Автомобиль уже рассекретили для российского рынка, хотя официально компания не объявляла о старте продаж.

При этом на официальном сайте новинка Mercedes-Maybach GLS уже появилась и там даже указана стоимость.

Модель с индексом 600 обойдется российским покупателям в 14 330 000 рублей. Этот внедорожник стал вторым самым дорогим автомобилем компании после топового G-класс от AMG, оцененного почти в 17 млн рублей.

Названа цена роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS в России

Для Mercedes-Maybach GLS в России будут предлагать только четырехлитровый турбомотор с отдачей 557 л.с. при 730 Нм крутящего момента, который еще имеет стартер-генератор EQ Boost.

В списке оснащенности модели будут дисплеи с диагональю экрана от 11,6 дюйма, аудиосистема с 28 динамиками, система с функцией массажа, небольшой холодильник, камеры кругового обзора и ряд других систем безопасности и помощи водителю. О дате старта продаж новинки в России информации пока нет.

Названа цена роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS в России

Mercedes-Maybach Mercedes-Maybach GLS
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика