Это выяснили российские специалисты проанализировав продажи новых автомобилей Лада по итогам первого полугодия.

В отчетный период, как сообщили аналитики «Автостат», в России выросли продажи машин LADA с автоматической трансмиссией.

Объёмы реализации таких автомобилей в России в целом составили 368 тыс. экземпляров за первые шесть месяцев этого года.

Этот результат оказался на 19% меньше, чем годом ранее. Среди всех марок авто именно у LADA наблюдался рост продаж моделей с автоматической КП.

В отчетный период россияне купили около 13 тыс. машин с «автоматом», что на 15% больше. Чаще чем у всех автомобили с автоматической трансмиссией продаются у компании KIA, которая является лидером с результатом 70,7 тыс. ед. с АТ, что на 24% меньше.

На втором месте оказался Hyundai (52 тыс. ед.; -23%), а в тройке находится еще Toyota (39 тыс. ед.; -10%).

В первую пятерку также входят Volkswagen (29 тыс. ед.; -23%) и Skoda (25,7 тыс. ед.; -3%), а Лада располагается на последнем месте уступая таким брендам как Nissan (20,2 тыс. ед.; -15%), BMW (17 тыс. ед.; -14%), Renault (16,6 тыс. ед.; -9%), Mercedes-Benz (15,5 тыс. ед.; -14%).