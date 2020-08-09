Недорогой аналог Renault Koleos появился в продаже в Китае

На китайском рынке компания Dongfeng начала продажи обновленной версии своего кроссовера Т5, который еще имеет удлиненный вариант.

Длиннообразная версия имеет некоторые сходства с последним Renault Koleos, а при обновлении была затронута внешность, список оборудования и салон.

Например, после рестайлинга у кроссовера появились новые материалы отделки, а в мультимедийной системе стал доступен большой вертикальный планшет.

Еще заявлена улучшенная шумоизоляция, а в списке оборудования появился климат-контроль на две зоны, виртуальная панель приборов с экраном на 12,3 дюйма, и камера кругового обзора.

В моторной гамме автомобилей изменений не произошло и они по-прежнему доступны с турбоагрегатами мощностью 150 и 204 л.с.

В паре с двигателями будет работать шестискоростная механика или автомат. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

Минимальная стоимость Renault Koleos в Китае составляет 70 тыс. юаней или около 740 тыс. рублей.