Главная » Новости

Недорогой аналог Renault Koleos появился в продаже в Китае

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

На китайском рынке компания Dongfeng начала продажи обновленной версии своего кроссовера Т5, который еще имеет удлиненный вариант.
Длиннообразная версия имеет некоторые сходства с последним Renault Koleos, а при обновлении была затронута внешность, список оборудования и салон.

Например, после рестайлинга у кроссовера появились новые материалы отделки, а в мультимедийной системе стал доступен большой вертикальный планшет.

Еще заявлена улучшенная шумоизоляция, а в списке оборудования появился климат-контроль на две зоны, виртуальная панель приборов с экраном на 12,3 дюйма, и камера кругового обзора.

Недорогой аналог Renault Koleos появился в продаже в Китае

В моторной гамме автомобилей изменений не произошло и они по-прежнему доступны с турбоагрегатами мощностью 150 и 204 л.с.

В паре с двигателями будет работать шестискоростная механика или автомат. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

Минимальная стоимость Renault Koleos в Китае составляет 70 тыс. юаней или около 740 тыс. рублей.

Недорогой аналог Renault Koleos появился в продаже в Китае

renault Renault Koleos
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика