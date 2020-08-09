У пикапа Jeep Gladiator появится две новые спецверсии

Американский бренд для своего пикапа готовит сразу две новые специальные версии, где одна будет приурочена 80-летию бренда, а вторую создадут в честь массового внедорожника Willys.

Обе модификации будет иметь отличия в экстерьере и салоне, а в продажу их планируют запустить осенью следующего года на американском рынке. Jeep Gladiator Willys получит 17-дюймовые колесные диски, внедорожные покрышки Mud-Terrain, а также шильдики и наклейки, и измененную решетку радиатора.

Кроме этого, в ней ожидается появление усиленных тормозов и амортизаторов. Вариант Gladiator 80th Anniversary Edition также получит изменения во внешности и салоне, а также в нем будет расширенный список оборудования и 18-дюймовые колесные диски.

Обе специальные версии будут доступны с бензиновым 3,6-литровым 289-сильным двигателем и дизельным турбированным агрегатом с отдачей 264 л.с.

Предварительная стоимость Jeep Gladiator Willys составит 35 245 долларов, а юбилейная версия получит ценник 41 740 долларов.