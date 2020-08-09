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Первый электромобиль Jeep будут собирать на заводе в Италии

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В компании Jeep определились с производственной площадкой, на которой будет осуществляться выпуск первого электрокара.
Как стало известно, новинка встанет на конвейер предприятия в Италии. В частности, эти мощности принадлежат компании Fiat.

Кроме этого, были рассекречены некоторые особенности электрокара. Например, уже известно, что он по габаритам будет немного меньше, чем модель Renegade.

В основе электромобиля расположится платформа от PSA. Предположительно, основа будет та же, которая используется в автомобилях Peugeot e-2008 или Citroen e-C4.

Система привода в автомобиле будет на переднюю ось, но не исключено, что именно модель Jeep будет иметь модернизированную платформу, в которой предусмотрят полноприводную систему.

Еще новинке приписывают модернизированную подвеску, а также улучшенные внедорожные характеристики. Другие подробности пока не раскрываются.

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