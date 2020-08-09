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Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях

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Этой осенью в России произойдут важные изменения, которые затронут автомобилистов.
О 7 важных нововведениях рассказали журналисты издания AutoNews.

Так, среди нововведений будет возобновление ТО автомобилей, пересмотр тарифов ОСАГО, появление новых приборов у сотрудников ГИБДД, а в Москве скоро появится новая разметка.

Итак, тарифы ОСАГО этой осенью будут расширены, за счет чего минимальная ставка составит 2 471 рубль, а максимальная будет 5 436 рублей.

С 1 октября в России вводят обязательную диагностическую карту, которая была отменена на период с 1 марта по 30 сентября этого года Центробанком.

То есть до конца сентября страховку можно оформить без диагностической карты, но после ее наличие снова станет обязательным.

Изменения произойдут и с такими документами как ПТС и СТС, которые хоть и не изменятся внешне, но при этом в них будет больше сведений.

В числе последних появятся сроки регистрации ТС, в случае, если на нем есть какие-то ограничения.

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