Суд отклонил иск компании Jaguar Land Rover к Ineos Automotive

Компания Jaguar Land Rover не смогла отстоять свои права на дизайн культового внедорожника Defender.

Судебное разбирательство между Jaguar Land Rover и Ineos Automotive длится с прошлого года. Последнюю возглавляет миллиардер из Великобритании Джеймс Рэтклифф.

Его компания занимается выпуском внедорожника, который носит название Grenadier. Дизайн этого автомобиля создан по мотивам легендарного Land Rover Defender.

Jaguar Land Rover обратился в суд с целью запретить продажи автомобиля Grenadier с использованием формы и дизайна Defender. Но в результате автопроизводитель проиграл.

По мнению судьи, форма внедорожника Defender не совсем своеобразна, а значит это не является поводом запретить ее использовать в других внедорожниках.

В Jaguar Land Rover оказались очень недовольным решением суда, так как считают, что Defender это культовая машина, и она является частью прошлого, настоящего и будущего Land Rover.