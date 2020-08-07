Главная » Новости

Суд отклонил иск компании Jaguar Land Rover к Ineos Automotive

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Компания Jaguar Land Rover не смогла отстоять свои права на дизайн культового внедорожника Defender.
Судебное разбирательство между Jaguar Land Rover и Ineos Automotive длится с прошлого года. Последнюю возглавляет миллиардер из Великобритании Джеймс Рэтклифф.

Его компания занимается выпуском внедорожника, который носит название Grenadier. Дизайн этого автомобиля создан по мотивам легендарного Land Rover Defender.

Jaguar Land Rover обратился в суд с целью запретить продажи автомобиля Grenadier с использованием формы и дизайна Defender. Но в результате автопроизводитель проиграл.

По мнению судьи, форма внедорожника Defender не совсем своеобразна, а значит это не является поводом запретить ее использовать в других внедорожниках.

В Jaguar Land Rover оказались очень недовольным решением суда, так как считают, что Defender это культовая машина, и она является частью прошлого, настоящего и будущего Land Rover.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика