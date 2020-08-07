Это выяснили специалисты сайта «Цена Авто», которые опубликовали результаты собственного исследования.

Было установлено, что за первые шесть месяцев года популярные кроссоверы на российском рынке подорожали на 5-8%.

В частности, в исследовании говорится об изменении цен на модели SUV C с учетом моделей Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и KIA Sportage.

Эти автомобили в базовых версиях имеют механику и полноприводную систему. Чаще всего за последние полгода менялись цены в большую сторону на кроссовер KIA Sportage, ценники на который переписывали 4 раза.

В результате его минимальная стоимость выросла до 1 464 900 рублей, что на 5,5% больше, чем по состоянию на январь. Toyota RAV4 с начала года подорожал тоже на 5,5% и теперь его стоимость составляет 1 852 500 рублей.

Nissan Qashqai прибавил в цене 5,4% и теперь продается за 1 319 000 рублей. Больше всех подорожал Volkswagen Tiguan – на 7,8% до 1 659 000 рублей за минимальную комплектацию.