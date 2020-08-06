Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала данные по продажам новых автомобилей на российском рынке за прошлый месяц.
Согласно отчету, продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8% и составили 141 924 ед. При этом за период с начала года все также наблюдается отрицательная динамика.
За 7 месяцев года российский авторынок показал падение на 19,3%, когда был продан 742 681 автомобиль. Марка LADA остается лидером авторынка с результатом 31 180 шт. за июль, что на 6% больше.
Бренд KIA располагается на втором месте с показателем 18 038 ед., что на 4% меньше. В тройке самых востребованных марок располагается Hyundai – 14 319 шт., что больше на 3%.
Skoda и Renault входят в пятерку с показателями 12 329 реализованных машин (+69%) и 11 606 авто (-1%) соответственно. Следующими брендами в рейтинге оказались:
Volkswagen (10735 ед.; +29%),
Toyota (8897 ед.; -5%),
Nissan (5315 ед.; +34%),
ГАЗ (3592 ед.; -30%),
УАЗ (2619 ед.; -5%).