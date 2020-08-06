Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала данные по продажам новых автомобилей на российском рынке за прошлый месяц.

Согласно отчету, продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8% и составили 141 924 ед. При этом за период с начала года все также наблюдается отрицательная динамика.

За 7 месяцев года российский авторынок показал падение на 19,3%, когда был продан 742 681 автомобиль. Марка LADA остается лидером авторынка с результатом 31 180 шт. за июль, что на 6% больше.

Бренд KIA располагается на втором месте с показателем 18 038 ед., что на 4% меньше. В тройке самых востребованных марок располагается Hyundai – 14 319 шт., что больше на 3%.

Skoda и Renault входят в пятерку с показателями 12 329 реализованных машин (+69%) и 11 606 авто (-1%) соответственно. Следующими брендами в рейтинге оказались:

Volkswagen (10735 ед.; +29%),

Toyota (8897 ед.; -5%),

Nissan (5315 ед.; +34%),

ГАЗ (3592 ед.; -30%),

УАЗ (2619 ед.; -5%).