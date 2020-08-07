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LADA Granta осталась бестселлером на российском рынке в июле

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Об этом свидетельствуют отчетные данные Ассоциации Европейского бизнеса, опубликованные 6 июля.
Согласно обнародованным данным, LADA Granta осталась бестселлером на российском рынке в июле и даже показала положительную динамику продаж.

В прошлом месяце модель была продана в количестве 11 450 экземпляров, что на 7% больше.

На втором месте располагается LADA Vesta, у которой объемы продаж составили 9 807 шт., а это на 10% больше.

Hyundai Creta стал третьим самым востребованным автомобилем на российском рынке и впервые эта модель оказалась самой продаваемой иномаркой, о чем ранее уже сообщалось.

KIA Rio с результатом 7 031 ед. находится на четвертом месте по продажам среди авто в России, а Volkswagen Polo оказался на пятой строчке.

Этот автомобиль был продан в количестве 6 847 шт., что на 49% больше, чем годом ранее. Skoda Rapid второго поколения оказался только на шестом месте.

Его продажи составили 5 271 ед. В десятке самых популярных авто в России еще оказались: Hyundai Solaris (4 074 ед., -13%), KIA Sportage (3 750 ед., +5%), LADA Largus (3 718 ед., 0%) и Volkswagen Tiguan (3 336 ед., +18%).

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