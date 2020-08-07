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Honda запатентовала в России новую модель

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Сейчас в России модельный ряд Honda состоит из кроссоверов.
Японский автопроизводитель в России запатентовал небольшой седан, известный как City. Эту модель сейчас можно купить в странах Юго-Восточной Азии и на индийском рынке.

Патентные изображения Honda City были обнаружены в базе Федерального института промышленной собственности.

Honda запатентовала в России новую модель
На российском рынке эта модель может конкурировать с Hyundai Solaris и Kia Rio. Японская модель по размерам немного больше, чем корейские седаны доступные в РФ. Размеры City составляют: 4553 мм длина, 1748 мм ширина, 1467 мм высота и 2589 мм колесная база.

Honda запатентовала в России новую модель

На зарубежных рынках Honda City предлагается со 112-сильным турбированным мотором и вариатором. Стоимость седана в пересчете составляет от 1,3 до 1,7 млн. рублей.

Седан оснащен светодиодными фарами, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, камерой заднего вида и круиз-контролем.

Honda запатентовала в России новую модель Honda запатентовала в России новую модель Honda запатентовала в России новую модель

honda Honda City
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