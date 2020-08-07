Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июля

6 июля Ассоциация европейского бизнеса обнародовала отчетные данные по продажам новых автомобилей на российском рынке за прошлый месяц.

На основании этих данных были выделены кроссоверы и составлен рейтинг самых продаваемых среди них. Впрочем, лидер на рынке остается прежним и это кроссовер Hyundai Creta.

Его продажи в июле составили 7 122 экземпляра, что на 32% превышает результат прошлого года. Кроссовер KIA Sportage стал вторым с результатом 3 750 проданных единиц, что на 5% больше. В тройке лидеров оказался Volkswagen Tiguan.

Его продажи тоже выросли и составили 3 336 шт., что больше на 18%. В первую пятерку наиболее востребованных кроссоверов еще вошел Toyota RAV4 и Renault Duster. Их показатели продажи составили 3 311 ед. (-1%) и 2 916 ед. (+8%).

Вторая пятерка лидеров среди кроссоверов выглядит следующим образом:

LADA 4×4 (2 697 ед., +6%),

Skoda Karoq (2 515 ед.),

Nissan Qashqai (2 157 ед., +30%),

Mazda CX-5 (2 015 ед., +1%),

Renault Kaptur (1 774 ед., -20%).