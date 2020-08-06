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Кроссовер Honda Breeze поставил новый рекорд продаж в Китае

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Модель Honda Breeze на китайском рынке продолжает пользоваться повышенным спросом, и недавно она снова установила рекорд.
За период с ноября прошлого года кроссовер разошелся тиражом в количестве более 79 тыс. экземпляров, а этот результат и оказался рекордным.

Этому автомобилю в своем сегменте удалось обойти в продажах многих конкурентов. Honda Breeze на китайском рынке представлен в версиях с гибридной установкой и турбированным 193-сильным агрегатом.

Гибридная установка имеет мощность 215 л.с., а в ее составе предлагается двухлитровый ДВС и два электромотора. Такой вариант продается только с полным приводом.

Стоимость модели составляет 1,8 млн рублей в эквиваленте минимум, тогда как топовый вариант обойдется в 2,6 млн рублей.

honda Honda Breeze
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