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General Motors зарегистрировал в России торговый знак Hummer

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Информация о регистрации торгового знака Hummer появилась в открытой базе Роспатента.
General Motors зарегистрировал в России торговый знак Hummer, в модельном ряду которого, как известно, будут представлены электромобили.

Первые новые модели электрокаров под этим брендом дебютируют этой осенью.

Что касается регистрации нового торгового знака, то в России право на бренд Hummer останется за американским концерном следующие пять лет.

Появятся ли электрокары этой марки на российском рынке, пока не известно, но перспективы все-таки есть. Ранее в России продавали и собирали внедорожники H2 и H3.

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