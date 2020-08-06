Ozon вместе с «Автомиром» займется продажами автомобилей

На старте запуска проекта клиенту на выбор предложат более 100 моделей популярных брендов.

Как выяснили журналисты «Интерфакса», онлайн продажи автомобилей запускает онлайн-ритейлер Ozon вместе с «Автомиром».

Отмечается, что это будет первый проект в России e-commerce, в рамках которого продажи будут происходить через онлайн платформу маркетплейса, тогда как ранее подобные проекты были в формате сбора онлайн-заявок на дальнейший подбор автомобиля.

На маркетплейсе можно выбрать одну из 100 моделей популярных брендов, в числе которых Citroen, Skoda, Suzuki, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Ford, Haval, Hyundai, Geely, Peugeot, Renault, Volkswagen.

Для покупки доступны реальные автомобили по фиксированной цене, которые есть в наличии у дилера. «Автомир» в этом проекте будет заниматься исполнением заказов и передачей машин, тогда как Ozon выступает в качестве витрины.

Для начала продажи будут осуществляться на территории Москвы и области, а позднее купить авто можно будет и в других городах. Кроме этого, в дальнейшем обещают добавить автомобили с пробегом.