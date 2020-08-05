Во что стоит обувать машину?

Шины для машин играют почти такую же роль, что и обувь для людей. А поскольку ассортимент представленной на рынке автомобильной резины весьма разнообразен, выбрать наиболее подходящий вариант нелегко.

Покрышки от компании «Вианор»

Шинные центры «Vianor» предлагают продукцию от различных производителей.

В число самых популярных зимних шин входят следующие:

Hakkapeliitta 9 – характеризуются высоконадежным продольным и боковым сцеплением, отличной управляемостью, сниженным уровнем шумности и экономичностью.

Hakkapeliitta 9 SUV – имеют усиление, выполненное при помощи арамидных волокон.

Nordman 7 – отличаются прекрасным сцеплением и легкостью управления.

В число самых популярных летних шин входят:

Hakka Black 2 – отвечают требованиям, которые предъявляются к изделиям, эксплуатируемым в местности со сложным климатом.

Hakka Blue 2 – подходят для семейного и спортивного автотранспорта средней мощности.

Hakka Green 2 – гарантируют уверенный контакт с мокрым дорожным покрытием.

Преимущества покрышек Michelin

Продукция французской компании Michelin пользуется среди автомобилистов высоким спросом. Для обладателей мощных спортивных авто, которые ценят безопасность и высокую скорость реакции на поворот рулевого колеса, прекрасным выбором станут летние покрышки Michelin Pilot Sport 4. Уверенное сцепление с дорогой и короткий тормозной путь обеспечиваются благодаря особому составу резины и узору протектора. В числе основных преимуществ таких шин следует отметить следующие особенности:

Великолепная управляемость на сухой трассе. Благодаря наличию дополнительной оболочки, армированной арамидно-нейлоновыми нитями, обеспечиваются сопротивление колеса центростремительной силе и сохранение неизменной площади соприкосновения шины с дорожным покрытием при скоростном движении.

Быстрое торможение при любых погодных условиях. За счет наличия функциональных эластомеров последнего поколения такая резина повторяет форму мельчайших дорожных неровностей. Это обеспечивает высокую степень сцепления колеса с мокрой дорогой. Продольные водоэвакуационные канавки оригинальной формы и большой глубины мгновенно избавляют контактное пятно от воды, создавая полную защиту от аквапланирования.

Необычный спортивный дизайн. Узор боковины создан по технологии «Premium Touch». Благодаря этому обеспечивается «эффект бархата» для надписей на внешней стороне покрышки.

Универсальный вариант покрышек найти сложно, поскольку для каждого типа дорожных покрытий более всего подходят разные виды шин (для грунтовки – с шины глубоким протектором, для городских условий – мягкие шины с большим пятном контакта). Делать свой выбор нужно в соответствии с индивидуальными предпочтениями и особенностями дорог, на которых чаще всего используется машина.