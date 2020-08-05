Названы самые продаваемые иномарки до 1 миллиона рублей в РФ

Аналитики из «Автостат» в России подготовили новый рейтинг автомобилей, в котором оказались самые востребованные на рынке модели стоимостью до 1 млн рублей.

В названном рейтинге самых продаваемых иномарок до 1 млн рублей в РФ первым оказался KIA Rio. Эта машина была продана в количестве 36 164 экземпляров за первые шесть месяцев года.

Его средняя цена составляет 980 тыс. рублей. Volkswagen Polo оказался на втором месте составленного ТОПа с результатом 21 341 проданный автомобиль со средневзвешенной ценой 890 тыс. рублей.

Hyundai Solaris стал третьим самым продаваемым авто в РФ. Его средняя цена составляет 940 тыс. рублей, а объёмы продаж по итогам первого полугодия составили 18 444 шт.

В пятерку рейтинга вошли Skoda Rapid и Renault Sandero Stepway с объёмами продаж 10 495 (почти 1 млн рублей) и 9 637 шт. (830 тыс. рублей).

В топ-10 числятся следующие модели: Renault Logan – 6 464 ед., Renault Logan Stepway – 5 706 ед., Datsun on-DO – 5 023 ед., Renault Sandero – 1 290 ед. и Datsun mi-DO – 879 ед.