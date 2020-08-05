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В РФ планируют создать легальный рынок подержанных автозапчастей

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В Минпроторг поступило предложение разработать новую программу утилизации автомобилей.
Как пишут «Известия», предложение поступило от Совета Федерации. В нем говорится о том, чтобы позволит россиянам сэкономить на покупке нового автомобиля в обмен на старый.

При этом переработчикам хотят предоставить возможность торговать подержанными запчастями или изделиями, но только после проведения оценки их качества.

Таким образом, планируется создать некий легальный рынок автомобильных запчастей, которые будут иметь гарантию, но при этом получат стоимость как минимум в два раза дешевле новых.

Сейчас подержанные запчасти продаются без какой-либо гарантии, и потенциально такие детали могут представлять опасность для жизни водителей.

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