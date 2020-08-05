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Toyota обновила Toyota Land Cruiser Prado для рынка Японии

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Японская компания для внутреннего рынка представила обновленный вариант своего внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
Этот автомобиль получил небольшое обновление, но оно затронуло не только список оборудования, но и дизельный двигатель.

Теперь у обновленной версии Land Cruiser Prado появится расширенный пакет систем безопасности Toyota Safety Sense, в котором система обнаружения препятствий была доработана и способная распознавать пешеходов и велосипедистов.

Также система научилась считывать дорожные знаки и предупреждать водителя, если машина вышла за пределы занимаемой полосы движения.

Toyota обновила Toyota Land Cruiser Prado для рынка Японии

Опционально для внедорожника станет доступна мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов. Что касается доработанного дизельного ДВС, то теперь 2,8-литровый агрегат получил мощность 204 л.с. при 500 Нм крутящего момента против 177 л.с. при 450 Нм ранее.

В паре с этим двигателем работает 6-ступенчатый автомат. Обновленный Toyota Land Cruiser Prado теперь будет предлагаться по цене от 4,3 млн иен, а это около 3,0 млн рублей. Топовый вариант получил ценник 5,5 млн иен или 3,9 млн рублей.

toyota Toyota Land Cruiser Prado
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