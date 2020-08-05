Toyota обновила Toyota Land Cruiser Prado для рынка Японии

Японская компания для внутреннего рынка представила обновленный вариант своего внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Этот автомобиль получил небольшое обновление, но оно затронуло не только список оборудования, но и дизельный двигатель.

Теперь у обновленной версии Land Cruiser Prado появится расширенный пакет систем безопасности Toyota Safety Sense, в котором система обнаружения препятствий была доработана и способная распознавать пешеходов и велосипедистов.

Также система научилась считывать дорожные знаки и предупреждать водителя, если машина вышла за пределы занимаемой полосы движения.

Опционально для внедорожника станет доступна мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов. Что касается доработанного дизельного ДВС, то теперь 2,8-литровый агрегат получил мощность 204 л.с. при 500 Нм крутящего момента против 177 л.с. при 450 Нм ранее.

В паре с этим двигателем работает 6-ступенчатый автомат. Обновленный Toyota Land Cruiser Prado теперь будет предлагаться по цене от 4,3 млн иен, а это около 3,0 млн рублей. Топовый вариант получил ценник 5,5 млн иен или 3,9 млн рублей.