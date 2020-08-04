Самый дешевый электромобиль выходит на рынок США

Китайская компания Kandi уже скоро на американском рынке запустит в продажу свои электромобили, среди которых будет и самая доступная модель.

Автопроизводитель готовится к продажам моделей с названиями K27 и K23. Первая получит ценник 13 тыс. долларов, а вторая обойдется в 22 500 долларов минимум.

С выходом на рынок эти модели автоматически получат звание самых дешевых на этом рынке. Их продажи планируют начать до конца месяца.

Модель Kandi K27 представляет собой электромобиль, который по габаритам меньше, чем Kia Soul, но при этом в его дизайне есть фары, схожие на Mini Cooper.

Машина на одной подзарядке сможет проехать 161 км. Второй электрокар по сути является компактным кроссовером с заявленным запасом хода около 290 км.

В планах компании Kandi продавать свои электромобили не только в США, но и в других странах.