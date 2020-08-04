«АвтоВАЗ» в июле увеличил продажи Lada в России на 7,54%

Российский автопроизводитель 4 августа опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц.

Как рассказали в пресс-службе «АвтоВАЗа», продажи автомобилей Lada в России в июле выросли на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, тут стоит отметить, что только модельный ряд Лад показал рост на 5,7%, тогда как еще на 2% выросли продажи за счет появления в модельной линейке внедорожника Lada Niva.

В июле компания продала 310 экземпляров Niva с шильдиком Лада и 529 единиц еще до ребрединга. В результате объёмы проданных автомобилей составили по итогам июля 31 709 шт.

Самой востребованной моделью по-прежнему остается Лада Гранта – 11 450 ед. На втором месте по продажам оказалась Веста – 9 807 ед., а в тройку лидеров входит Ларгус – 3 718 шт.