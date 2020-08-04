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Опубликован рейтинг самых продаваемых дизельных автомобилей в РФ

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Аналитики в России подготовили отчет по продажам дизельных автомобилей за первое полугодие.
В отчетный период на российском рынке было продано 48,9 тыс. новых дизельных машин, что хуже результата прошлого года на 21,2%.

Несмотря на отрицательную динамику продаж доля таких автомобилей в общих продажах выросла до 8,2% против 8% годом ранее.

В опубликованном рейтинге самых продаваемых дизельных автомобилей в РФ лидером является кроссовер Volkswagen Tiguan. Этот автомобиль был продан в количестве 2 995 ед. за шесть месяцев года.

Toyota Land Cruiser Prado располагается на второй строчке с результатом 2 917 ед., а в тройке наиболее востребованных дизельных авто оказался немецкий BMW X5 с показателем 2 642 ед.

Следующие две позиции в списке оказались за Hyundai Santa Fe и Renault Duster у которых объемы продаж составили 2 416 и 2 370 ед.

В десятке лидеров еще числятся: KIA Sorento Prime (2 335 ед.), Mitsubishi Pajero Sport (2 232 ед.), BMW X7 (2 069 ед.), Toyota Land Cruiser 200 (1 782 ед.) и BMW X3 (1 592 ед.).

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