В России введут ГОСТ по отзыву автомобилей

Предложение создать первый в стране стандарт по отзывным кампаниям автомобилей поступило от Росстандарта.

Ведомство уже организовало публичное обсуждение предложения, о чем сообщили в пресс-службе. Как говорится в сообщении Росстандарта, ГОСТ по отзыву автомобилей необходим, так как это может позволить регулировать работу всей цепочки организаций.

Ранее были данные, что новый стандарт будет принят в текущем году. В первой редакции проекта документов говорится о введении трех видов отзывов автомобилей в рамках отзывных кампаний.

В первом случае отзыв будет инициировать изготовитель (продавец или поставщик), который в случае обнаружения каких-либо дефектов должен проинформировать орган надзора и самостоятельно провести отзыв.

Если есть достоверная информация о неисправностях, но изготовитель это скрывает и не собирается проводить отзыв, то в этом случае будет проводиться принудительный отзыв.

Информировать владельцев машин планируют всеми возможными и доступными способами, в том числе предлагается дать возможность изготовителям иметь доступ к информации о владельцах машин, которая может содержаться в государственной системе регистрации ТС, в данных о ТО, а также в базе данных ОСАГО.