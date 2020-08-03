Tesla запустила производство самой доступной версии Model Y

Недорогой в модельной линейке американской компании кроссовер Model Y пользуется хорошим спросом на рынке.

Этот электрокар продается в два раза лучше, чем флагманская модель Model X. За несколько месяцев на рынке было продано более 7,5 тыс. экземпляров Model Y.

При этом самой продаваемой моделью бренда является Model 3. Однако, кроссовер Model Y скоро получит более доступный вариант, за счет которого в компании ожидают еще больший рост спроса.

Тестовое производство самого доступного варианта автомобиля уже стартовало. Эта версия носит название Long Range Rear Wheel Drive и она уже скоро станет доступна для заказа.

До конца месяца Tesla должна запустить полноценное производство новинки. Ее стоимость должна составить 45 тыс. долларов.