Самый дешевый Gelandewagen получит двигатель от седана

У внедорожника Mercedes-Benz G-Class скоро появится новая версия, которая по цене обойдется дешевле, чем продаются актуальные варианты.

При этом стоит отметить, что доступная версия создается для китайского рынка, где она получит название G 350.

Главной целью компании становится сделать его дешевле 1 469 000 юаней, что позволит клиентам не попадать под налог на роскошь.

Для удешевления внедорожника компания решила использовать 4-цилинлровый двигатель с турбиной объёмом два литра. Такой двигатель используется в седанах.

Его мощность составит 299 л.с. при 400 Нм крутящего момента. В паре с силовой установкой будет работать 9-ступенчатый автомат.

Внешне такая модификация будет отличаться меньшего диаметра колесными дисками, а также шильдиками и измененным списком оборудования. Новинка на китайском рынке должна появится осенью.