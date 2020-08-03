Рынок легких коммерческих автомобилей, как и легковушек по итогам первого полуголия показал отрицательную динамику.

Как сообщили аналитики «Автостат», российский рынок новых LCV в первом полугодии упал на 14%, когда было реализовано 42,6 тыс. новых авто.

По итогам июня падение продаж составило всего 4,7%. Объёмы проданных LCV составили 7,8 тыс. экземпляров.

Лидером по продажам на рынке за период с начала года остается GAZ с результатом 19,2 тыс. шт., что меньше на 14%. УАЗ показал второй результат – 6,3 тыс. ед. (-22,3%).

В тройке лидеров оказался Ford – 5,2 тыс. ед. (+2%). Еще в топ-5 вошли LADA (4,3 тыс. ед.; -13,8%) и Volkswagen (1,9 тыс. ед.; -22,6%).

Если говорить о самой продаваемой модели LCV, то ею является «ГАЗель NEXT».