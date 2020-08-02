Как купить качественные аналоги запчастей на FORD?

Автовладельцы, сталкиваясь с необходимостью покупки автозапчастей и комплектующих для своего автомобиля Ford, вынуждены выбирать между оригиналами и аналогами. Бытует мнение, что оригинальные автозапчасти Ford гораздо лучше по качеству, поэтому они так дорого стоят. Действительно ли это так?

Оригинальные автозапчасти — поставляются в фирменной упаковке Ford или Motorcraft (торговая марка концерна Форд), производятся на заводах автопроизводителя или на заводах, которые официально поставляют запчасти на конвейер. Оригинальные запчасти Ford поставляет официальный дилер бренда.

Аналогичные автозапчасти — часто выпускаются теми же заводами, что изготавливают оригиналы, но поставляются на рынок под своей торговой маркой. Имеют абсолютно тоже качество, что и оригиналы.

Также аналоги автозапчастей к автомобилям Ford выпускают многие европейские, российские и китайские производители. В этом случае качество может существенно отличаться, при этом не всегда высокая цена говорит о высоком качестве. Риск купить ненадежные детали довольно большой.

Как купить качественные автозапчасти Ford?

Совет один — надежный продавец. В интернет-магазине autozap77.ru предлагают большой выбор автозапчастей для автомобилей Ford по доступным ценам. В каталоге представлен большой выбор оригиналов и аналогов всего ассортимента комплектующих для автомобилей Ford.

Преимущества покупки автозапчастей в интернет-магазине Автозап77

Магазин закупает автодетали только у проверенных поставщиков

В ассортименте нет низкокачественных реплик, которые быстро выходят из строя

Если автозапчасти заявлены, как оригинал, можно быть уверенным, что это действительно так и есть.

Большинство аналогов в ассортименте магазина — это лицензионная продукция заводов-партнеров автоконцерна Форд или автодетали крупных производителей с хорошей репутацией.

Если автозапчасть не подошла, то при соблюдении правил обмена, ее можно вернуть.

Подбор автозапчастей к автомобилям Форд

Покупать автозапчасти в интернет-магазине удобно, не надо тратить время на поездки по магазинам, можно быстро подобрать все необходимое. Удобная система поиска позволяет подобрать автодетали по ряду параметров:

По модели автомобиля и году выпуска

По артикулу детали

По VIN-коду

По типу детали

Также все автозапчасти разделены по видам, можно просмотреть весь раздел, найти подходящие автозапчасти, сравнить их и выбрать оптимальный вариант.

Покупка автозапчастей в интернет-магазине поможет купить все нужное недорого. Если необходима помощь, можно обратиться к консультантам магазина, они ответят на вопросы и помогут с выбором.