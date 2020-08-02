Идеальную машину для пенсионеров показал на рендере дизайнер

Дизайнер Александр Шторм подготовил рендерное изображение, на котором представил совместно с журналистами iReactor, свое видение автомобиля, предназначенного для людей пожилого возраста.

Основой для рендера стали данные о критериях выбора авто пенсионерами. Пожилым людям обычно нужна практичная, вместительная и недорогая машина.

Оптимальным решением был бы автомобиль, созданный на платформе Лады, а его стоимость бы варьировалась в пределах от 800 тыс. до 1,3 млн рублей.

В частности, дизайнер показал автомобиль, который больше похож на Lada 4×4, а по сути это пикап, который идеально подойдет как для поездок по городу, так и для выезда на дачу или на природу.