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Идеальную машину для пенсионеров показал на рендере дизайнер

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Дизайнер Александр Шторм подготовил рендерное изображение, на котором представил совместно с журналистами iReactor, свое видение автомобиля, предназначенного для людей пожилого возраста.
Основой для рендера стали данные о критериях выбора авто пенсионерами. Пожилым людям обычно нужна практичная, вместительная и недорогая машина.

Оптимальным решением был бы автомобиль, созданный на платформе Лады, а его стоимость бы варьировалась в пределах от 800 тыс. до 1,3 млн рублей.

В частности, дизайнер показал автомобиль, который больше похож на Lada 4×4, а по сути это пикап, который идеально подойдет как для поездок по городу, так и для выезда на дачу или на природу.

Идеальную машину для пенсионеров показал на рендере дизайнер

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