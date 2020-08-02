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Продажи машин с пробегом в России снизились на 13%

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Аналитики в России рассказали о продажах автомобилей с пробегом на российском рынке по итогам июня.
В отчетный период на вторичном рынке, как сообщили специалисты агентства «Автостат», было реализовано 420 тыс. легковушек.

Этот результат оказался меньше на 8,3%. При этом падение рынка подержанных авто по итогам первого полугодия оказалось сильнее и составило 13%, когда было перепродано 2, 2 млн автомобилей.

Автомобили LADA остаются самыми востребованными на рынке и занимают долю в 24%. В первом полугодии таких машин было продано 522,5 тыс. экземпляров.

Toyota и Nissan оказались на втором и третьем месте по популярности с результатом 251,1 тыс. и 126,4 тыс. единиц.

В пятерке самых продаваемых марок на вторичном рынке оказались Hyundai (116,6 тыс. ед.) и KIA (112,5 тыс. ед.).

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