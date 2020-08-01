Geely анонсировала новый седан Preface на базе Volvo

Китайская компания Geely уже начала тестировать новый седан, который создается на платформе СМА, разработанной компанией Volvo.

Как стало известно, новинка уже проходит финальные тесты и готовится к выходу на рынок. Как рассказали в компании, седан получит название Preface, а его габариты будут сопоставимы с Volvo S60.

Длина автомобиля составит 4 785 мм, ширина – 1 869 мм, высота – 1 469 мм, а расстояние между осями будет 2 800 мм.

В моторной гамме будет предложен только один двигатель и это турбированный 2,0-литровый ДВС с отдачей 190 л.с.

Также известно, что новый Preface будет представлен на рынке только в переднеприводном исполнении. Презентация новинки запланирована на третий квартал года.