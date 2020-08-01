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Geely анонсировала новый седан Preface на базе Volvo

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Китайская компания Geely уже начала тестировать новый седан, который создается на платформе СМА, разработанной компанией Volvo.
Как стало известно, новинка уже проходит финальные тесты и готовится к выходу на рынок. Как рассказали в компании, седан получит название Preface, а его габариты будут сопоставимы с Volvo S60.

Длина автомобиля составит 4 785 мм, ширина – 1 869 мм, высота – 1 469 мм, а расстояние между осями будет 2 800 мм.

Geely анонсировала новый седан Preface на базе Volvo

В моторной гамме будет предложен только один двигатель и это турбированный 2,0-литровый ДВС с отдачей 190 л.с.

Также известно, что новый Preface будет представлен на рынке только в переднеприводном исполнении. Презентация новинки запланирована на третий квартал года.

geely Geely Preface
Tvoe-avto.com
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