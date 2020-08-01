Ремонт автомобилей в РФ может подорожать до 10 раз

Несмотря на заявление Минпроторга о том, что изменения не затронут обычных граждан, представители СТО считают иначе.

В Техрегламент, как известно, внесли поправки, в которых говорится о запрете использования подержанных или восстановленных автозапчастей в автомобилях.

Позже в Минпроторге заявили, что это касается исключительно производителей, занимающихся переделками машин или созданием единичных экземпляров новых авто.

Однако, недавно журналисты Autonews.ru, выяснили, что состоялась встреча представителей Минпроторга и СТО.

Последние заявили, что в связи с новыми поправками в Техрегламенте стоимость услуг ремонта в автосервисах может увеличиться до 10 раз.

В таком случае общие расходы автомобилистов вырастут до 35 млрд в год против 5 млрд.

Кроме этого, представители СТО уверены, что много автомобильных разборок будут вынуждены закрыться или уйти в тень.