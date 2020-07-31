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Ржавый, но редкий Ford Falcon был продан за 300 тыс. долларов

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Автомобиль Ford Falcon GT Hard Top 1973 года выпуска выставили на продажу в Австралии.
Этот экземпляр имеет оранжевый кузов и он простоял в гараже последние 30 лет. Его состояние оказалось не самым лучшим, так как он имеет кузов с ржавчиной и вмятинами, да и под его капотом есть серьезные очаги коррозии.

Салон автомобиля также гнилой, да еще и покрыт слоем грязи. Тем не менее все детали в машине заводские, а некоторые из них и вовсе являются очень редкими.

Ржавый, но редкий Ford Falcon был продан за 300 тыс. долларов

Несмотря на такое ужасное состояние за купе продавцу удалось выручить 300 тыс. долларов, а это около 22 млн рублей. Ford Falcon GT Hard Top относится к специальной версии и является очень редким.

Под его капотом располагается 5,8-литровый 380-сильный двигатель, в паре с которым работает 4-скоростная механика.

Максимальная скорость маслкара ограничена электроникой на отметке 230 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч он мог совершать за 6,5 секунды. Заявленный пробег автомобиля составляет 100 тыс. км.

Ржавый, но редкий Ford Falcon был продан за 300 тыс. долларов Ржавый, но редкий Ford Falcon был продан за 300 тыс. долларов Ржавый, но редкий Ford Falcon был продан за 300 тыс. долларов

Tvoe-avto.com
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