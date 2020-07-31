Ржавый, но редкий Ford Falcon был продан за 300 тыс. долларов

Автомобиль Ford Falcon GT Hard Top 1973 года выпуска выставили на продажу в Австралии.

Этот экземпляр имеет оранжевый кузов и он простоял в гараже последние 30 лет. Его состояние оказалось не самым лучшим, так как он имеет кузов с ржавчиной и вмятинами, да и под его капотом есть серьезные очаги коррозии.

Салон автомобиля также гнилой, да еще и покрыт слоем грязи. Тем не менее все детали в машине заводские, а некоторые из них и вовсе являются очень редкими.

Несмотря на такое ужасное состояние за купе продавцу удалось выручить 300 тыс. долларов, а это около 22 млн рублей. Ford Falcon GT Hard Top относится к специальной версии и является очень редким.

Под его капотом располагается 5,8-литровый 380-сильный двигатель, в паре с которым работает 4-скоростная механика.

Максимальная скорость маслкара ограничена электроникой на отметке 230 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч он мог совершать за 6,5 секунды. Заявленный пробег автомобиля составляет 100 тыс. км.