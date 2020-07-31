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Kia показала внешность и интерьер серийного кроссовера Sonet

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Компания Kia анонсировала премьеру нового кроссовера Sonet для Индии, опубликовав официальные изображения, на которых показали и внешность, и салон автомобиля.

Официальная премьера новинки будет проходить в Индии 7 августа. В этой же стране наладят и серийное производство автомобиля.

Внешность новинки выполнена в фирменной стилистике компании с использованием светодиодных фар и решетки радиатора «Нос тигра».

Kia показала внешность и интерьер серийного кроссовера Sonet

Габариты будут меньше, чем у Kia Seltos, который имеет длину 4 370 мм. В салоне нового Sonet будет цифровая панель приборов, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, трехспицевый руль, а также в нем будут отделения для хранения мелочи и смартфона.

В основе кроссовера расположится платформа от Hyundai Venue. Его моторная гамма будет представлена 1.2, 1.0 и 1.5-литровыми установками с отдачей от 90 до 120 л.с., сообщают «Автовести».

Среди трансмиссий в зависимости от версии будет 6-скоростной автомат или механика, а также 7-ступенчатая КП. Новый Sonet в дальнейшем выйдет и на другие рынки.

Kia показала внешность и интерьер серийного кроссовера Sonet Kia показала внешность и интерьер серийного кроссовера Sonet Kia показала внешность и интерьер серийного кроссовера Sonet

kia Kia Sonet
Tvoe-avto.com
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