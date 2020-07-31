Новый кроссовер в России представили еще в январе этого года, когда сообщалось, что его продажи запланированы на лето.

Однако, как выяснили российские СМИ, Aston Martin перенес старт продаж нового кроссовера DBX в России, и теперь его запуск планируют в конце года.

В планы компании выпустить новинку летом вмешался коронавирус, который стал причиной простоя предприятия Aston Martin.

В результате кроссовер DBX встал на конвейер только в июле. Ранее сообщалось, что автомобиль доступен для заказа по цене от 14,5 млн рублей.

Число доступны для приобретения кроссоверов ограничено 50 экземплярами, из которых 30 приобрели сразу же после старта приема заказов.

Напомним, что премьера нового кроссовера состоялась еще в прошлом году на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.