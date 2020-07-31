Американская компания Cadillac официально анонсировала новый электрокроссовер, который будет представлен менее чем через неделю.
Новая модель компании получит название Lyriq и будет представлять собой электрический кроссовер.
Сегодня Cadillac представил новый тизер электрического кроссовера Lyriq, анонсировав его дебют на 6 августа. Презентация будет проходить в формате онлайн.
Сейчас известно, что основой для новинки станет платформа от General Motors, созданная специально для электромобилей.
Новинка будет комплектоваться аккумуляторами Ultium емкостью от 50 до 200 киловатт-часов.
Также известно, что в салоне электромобиля будет установлен поделенный на две зоны 33-дюймовый экран.
Таким образом, Lyriq станет первым в мире серийным автомобилем с самым большим дисплеем в салоне.