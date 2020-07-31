Американская компания Cadillac официально анонсировала новый электрокроссовер, который будет представлен менее чем через неделю.

Новая модель компании получит название Lyriq и будет представлять собой электрический кроссовер.

Сегодня Cadillac представил новый тизер электрического кроссовера Lyriq, анонсировав его дебют на 6 августа. Презентация будет проходить в формате онлайн.

Сейчас известно, что основой для новинки станет платформа от General Motors, созданная специально для электромобилей.

Новинка будет комплектоваться аккумуляторами Ultium емкостью от 50 до 200 киловатт-часов.

Также известно, что в салоне электромобиля будет установлен поделенный на две зоны 33-дюймовый экран.

Таким образом, Lyriq станет первым в мире серийным автомобилем с самым большим дисплеем в салоне.