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Cadillac представил новый тизер электрического кроссовера Lyriq

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Американская компания Cadillac официально анонсировала новый электрокроссовер, который будет представлен менее чем через неделю.
Новая модель компании получит название Lyriq и будет представлять собой электрический кроссовер.

Сегодня Cadillac представил новый тизер электрического кроссовера Lyriq, анонсировав его дебют на 6 августа. Презентация будет проходить в формате онлайн.

Сейчас известно, что основой для новинки станет платформа от General Motors, созданная специально для электромобилей.

Cadillac представил новый тизер электрического кроссовера Lyriq

Новинка будет комплектоваться аккумуляторами Ultium емкостью от 50 до 200 киловатт-часов.

Также известно, что в салоне электромобиля будет установлен поделенный на две зоны 33-дюймовый экран.

Таким образом, Lyriq станет первым в мире серийным автомобилем с самым большим дисплеем в салоне.

Cadillac представил новый тизер электрического кроссовера Lyriq Cadillac представил новый тизер электрического кроссовера Lyriq

cadillac Cadillac Lyriq
Tvoe-avto.com
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