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Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

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В Сети активно обсуждают нововведения, которые были внесены в Техрегламент в этом месяце.
Недавно сообщалось, что все поправки не должны затронуть обычных автомобилистов, и в первую очередь они касаются автопроизводителей, специализирующихся на переделках авто или создающих единичные экземпляры новых автомобилей.

Как отметили в Минпроторге, такие производители не будут иметь права использовать подержанные автозапчасти.

В свою очередь, как выяснили журналисты Autonews.ru, представители СТО во время встречи с представителями Минпромторга заявили о возможном десятикратном удорожании услуг ремонта в автосервисах в связи с новыми поправками.

В результате это приведет и к росту общих расходов автомобилистов в России, причем указывают, что расходы увеличатся с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.

Наряду с этим ряд авторазборок будут вынуждены либо закрыться, либо уйти в тень.

Опять же снова упоминают и обычных автовладельцев, которым все эти изменения не позволят дешево отремонтировать подержанную машину, ведь благодаря б/у запчастям ее ремонт обходится до 10 раз дешевле в сравнении с использованием новых деталей.

Tvoe-avto.com
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