Такси в кредит? Легко!

Работа в качестве таксиста – удобный способ заработка для тех, в чьем распоряжении есть собственный автомобиль. Приобрести его сегодня можно несколькими способами, в том числе – в кредит.

Покупка машины под такси в кредит: плюсы и минусы

Покупка машины под такси в кредит значительно выгоднее, чем аренда автотранспорта. Кроме того, у заемщика есть возможность воспользоваться субсидиями, предоставляемыми государством, и благодаря этому сэкономить около 10% суммы. Кредит оформляется на срок несколько лет, что позволит рассчитать оптимальную сумму ежемесячного платежа.

Перечень минимальных требований к соискателю выглядит следующим образом:

Заемщик должен быть не моложе 21 года и не старше 68 лет Наличие гражданства Российской Федерации обязательно Регистрация (постоянная, либо временная в любом субъекте страны Наличие документа, удостоверяющего личность (паспорта) и водительских прав

Для повышения шанса получения кредита можно также предоставить банку и другие документы, как например, военный билет, 2НДФЛ. Они не являются обязательными, но дают немалое преимущество для одобрения.

Условия, на которых предоставляется автомобиль под такси

Оставляя заявку на кредит, соискатель имеет возможность рассчитывать на:

Беспроцентную рассрочку для автомобилей любого класса Брендирование и оклейку Содействие в сборе и подготовке документов, получении лицензии на профессиональную деятельность Бесплатную консультацию Сотрудничество с крупными таксопарками, что упростит решение вопроса с трудоустройством и избавить от необходимости регистрации ИП Доступную цену. наиболее бюджетные модели обойдутся в сумму от 140-150 рублей в день.

При оформлении кредита заемщик получает в подарок комплект резины. Для удобства на сайте предусмотрена система поиска машины по марке и модели.

Как выбрать класс авто?

На сайте представлены автомобили разных ценовых категорий от старта до бизнес-класса и минивэна. Начинающие предприниматели, или не имеющие опыта работы могут остановить свой выбор на минимальной: это позволит свести к минимуму риски и рассчитать срок, за который автомобиль окупится (в том числе, учитывая непредвиденные обстоятельства). По мере роста накоплений можно будет приобрести более высококлассный автомобиль.

Выбрать оптимальную модель, а также определить тип и условия сделки можно также с помощью менеджера.