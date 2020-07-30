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«АвтоВАЗ» выкупил долю General Motors в СП за 0,4 млрд рублей

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«АВТОВАЗ» закрыл сделку в декабре прошлого года, и теперь российский автопроизводитель является полноценным владельцем СП GM-АВТОВАЗ.
В дилерских центах уже появилась обновленная LADA Niva, которая получила ряд изменений. Теперь полноприводный внедорожник предлагают по цене от 726 тыс. рублей.

«АВТОВАЗ» опубликовал отчет за прошлый год, в котором указано, что покупка 50-процентной доли GM-АВТОВАЗ у General Motors обошлась в 471,8 млн рублей. В пересчете это 6,5 млн долларов.

После покупки доли совместного предприятия, на котором производилась Chevrolet Niva, завод переименовали в «ЛАДА Запад Тольятти», а сам внедорожник получил новую эмблему и название LADA Niva.

Как пишет «АВТОСТАТ», в первом полугодии российский автопроизводитель реализовал 8027 ед. автомобилей Niva, а по итогам полугодия модель вошла в ТОП-25 самых продаваемых легковых автомобилей.

Lada Niva
Tvoe-avto.com
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