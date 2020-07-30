В Skoda показали интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV

Электрокар чешского автопроизводителя создан на базе платформы MEB, а это универсальная тележка, созданная для электрических автомобилей компаний, входящих в состав Volkswagen Group.

Skoda Enyaq iV станет первым полноценным электрокаром компании. Его презентация состоится 1 сентября текущего года.

Накануне представительство Skoda опубликовало изображение салона Enyaq iV. В нем, как и ожидалось, отсутствует трансмиссионный туннель и установлено два экрана (один для мультимедийной системы, второй выполняет роль приборной панели).

Предположительно, салон Enyaq iV будет такой же просторный, как и в кроссовере Kodiaq, несмотря на то что электрокар по размерам будет значительно меньше.

Skoda Enyaq iV получит некоторые новые решение, которые в будущем будут использоваться и в других моделях марки. В целом чешская новинка технически будет максимально похожа на хэтчбек Volkswagen ID.3.

Уже известно, что в первом электрокаре от Skoda объём багажного отделения составит 585 литров, а на центральной панели будет установлен 13-дюймовый сенсорный дисплей.

Skoda Enyaq iV будет доступен с задним и полным приводом, а также с силовой установкой пяти вариантов мощности и блоком аккумуляторов трех вариантов.

Самый мощный аккумулятор на 125 кВт позволит на одном заряде проезжать до 500 км.