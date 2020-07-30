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Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью

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GAC осенью в России расширит модельный за счет нового кроссовера GS5. Китайский автопроизводитель уже оформил на него все документы и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

После регистрации в ведомстве новой модели компания имеет полное право продавать свой автомобиль через официальные дилерские центры. Напомним, что презентация GAC GS5 состоялась осенью 2018 года в Париже.

В России китайский кросссовер будет доступен с 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 137 л.с.

Для ДВС предложат 6-ступенчатую механическую и автоматическую коробки передач. Привод в GS5 будет только передний.

Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью

GAC GS5 в России предложат с такими опциями как система помощи при движении в гору и на спуске, а также система тормозных усилий, камера кругового обзора, подогрев всех сидений и руля, климат-контроль, панорамная крыша и многое другое.

В Китае этот кроссовер продается по цене от 109 800 юаней, а это около 1,1 млн рублей.

Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью
gac GAC GS5
Tvoe-avto.com
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