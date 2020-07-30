Автоконцерн Seat отзывает в России 139 машин

Новая отзывная кампания согласована с Росстандартом, на сайте которого появилось соответствующее сообщение.
В нем говорится о необходимости отправить на сервис 139 автомобилей марки Seat.
Отзывными стали модели Seat Leon в количестве 139 экземпляров, которые были выпущены в период с 2014 по 2015 год.
Причиной отзыва стали винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые в процессе эксплуатации транспортных средств могут ослабнуть.
Владельцам автомобилей дилеры должны произвести замену регулятора фаз газораспределения. Все работы будут выполнены за счет компании.