Автоконцерн Seat отзывает в России 139 машин

Новая отзывная кампания согласована с Росстандартом, на сайте которого появилось соответствующее сообщение.

В нем говорится о необходимости отправить на сервис 139 автомобилей марки Seat.

Отзывными стали модели Seat Leon в количестве 139 экземпляров, которые были выпущены в период с 2014 по 2015 год.

Причиной отзыва стали винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые в процессе эксплуатации транспортных средств могут ослабнуть.

Владельцам автомобилей дилеры должны произвести замену регулятора фаз газораспределения. Все работы будут выполнены за счет компании.