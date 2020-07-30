Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года

Бренд Hummer был аннулирован много лет назад, но в связи с резким увеличением спроса на кроссоверы и внедорожники, General Motors решила возродить имя и выпустить под этим названием новую модель.

Анонс нового Hummer состоялся в начале года, когда представительство General Motors опубликовало тизер пикапа, который войдет в модельный ряд марки GMC.

Вместе с тизером была раскрыта некоторая информация про модель. В частности, стало известно, что она будет полностью электрической, а отдача силовой установки составит 1000 л.с. и 15590 Нм крутящего момента.

Электрический GMC Hummer должны представить осенью. Изначально его планировали выпустить в мае, но из-за коронавируса презентацию модели перенесли.

Помимо этого, стало известно, что помимо пикапа GMC Hummer появится внедорожник, и предположительно про него расскажут на презентации пикапа.