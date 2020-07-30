Какие диски для автомобиля выбрать?

Выбор автомобильных дисков – непростая задача. Конечно, начинающий водитель может полностью довериться советам продавца-консультанта или мастера из сервиса, но лучше все же принимать решение самостоятельно. Главное – учесть несколько характеристик.

Тип диска

Наиболее важный момент. Продукция представлена следующими группами:

Штампованные. Самые простые и недорогие диски, которые еще на конвейере ставятся на бюджетные машины. Для большей декоративности их комплектуют пластиковыми колпаками, но выглядят они невзрачно. Материал – сталь, покрытая слоем эмали. Впрочем, помимо низкой стоимости, у них есть и другое преимущество – простота восстановления. Ударное воздействие приводит не к формированию трещины, а к деформации, которую довольно легко выправить. Для поездок на дачу или по бездорожью штамповка – хороший вариант;

Литые. Например, можно купить диски BBS этого типа, они стильно выглядят, а стоят не слишком дорого. Материал – не сталь, а облегченный сплав, как правило, на основе алюминия. Технология литья обеспечивает разнообразие конфигураций, материал – минимальную массу при приличной прочности. Отличное решение для стильного городского авто. Минус литого диска – уязвимость для ударных нагрузок. Структура материала такова, что при ударе формируется трещина, устранить которую крайне сложно, диск приходится менять;

Кованые. Самые дорогие, но и наиболее качественные диски. Технология производства – объемная штамповка, достигается структурная прочность материала, невысокая масса.

Прочие характеристики

Обязательно учитываются и следующие факторы:

Посадочный диаметр, обозначающийся в дюймах после литеры R. Предельные диаметры обозначены в эксплуатационной инструкции к конкретному автомобилю; Ширина диска. Аналогично, допустимые параметры обозначены в инструкции; Расположение крепежных отверстий и их диаметры. Диск по этому показателю нужно выбирать предельно точно, даже минимальное, миллиметровое, отклонение способно привести к ухудшению управляемости, опасным вибрациям, способным разрушить крепление; Вылет. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя авто. Ошибка чревата ухудшением управляемости и скорым износом подшипников ступицы.

Нельзя игнорировать и бренд. Покупка некачественного китайского или турецкого диска – плохое решение, за качество сплава такие марки ручаться не могут, а разрушение диска на ходу – причина серьезной аварии. Лучше довериться более авторитетным маркам, переплатить за товар. Например, у уже упомянутого бренда BBS есть очень качественные, но вполне бюджетные решения.