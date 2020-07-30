Перевозка негабарита по России

Негабаритный груз можно разделить на крупногабаритный и тяжеловесный. Вне зависимости от вида его перевозка осуществляется по особым правилам. При неправильной организации транспортировки негабаритного груза может быть наложен штраф, максимальный размер которого составляет 500 тыс. рублей. Чтобы этого избежать, следует изучить информацию о перевозке негабаритных грузов и правила оформления документации на него.

Что такое негабаритный груз

Негабаритный груз имеет вес или объем, который превышает установленные законом параметры. Поэтому перевозка негабаритных грузов создает угрозу безопасности другим участникам дорожного движения. К негабаритным грузам относится:

Промышленное оборудование. Это может быть турбина, генератор, электростанция, котел и другое неразборное оборудование. Водный транспорт. К нему относятся катера, яхты и другой водный транспорт, размер которой превышает максимально допустимый. Станки и запчасти к ним. Коммунальная, дорожная и строительная техника. Металлопрокат. В категорию негабаритного груза входят балки, трубы, рельсы, цельные и сборные металлоконструкции для различных работ. Строительные вагоны, контейнеры. Сельхозтехника. Перевозиться могут сеялки, трактора, комбайны и другая техника. Бутовое оборудование, техника для добычи газа и нефти. Баки, цистерны и другие емкости, имеющие размер свыше допустимого.

Любое оборудование, станки, стройматериалы и техника, которую нельзя разобрать на части и имеющую габариты или вес выше допустимых, относится к негабаритному грузу и требует соблюдения особых правил перевозки. Негабаритный груз делится на тяжеловесный и крупногабаритный. Последний имеет следующие параметры:

ширина более 2,6 метров;

длину более 22 метров;

высоту более 4 метров.

Данные габариты могут привести к неустойчивости транспортного средства во время перевозки грузы. Это особенно касается железнодорожного и автотранспорта.

Особенности транспортировки негабаритных грузов

Для обеспечения безопасности перевозки негабаритного груза требуется соблюдать ряд правил:

негабаритный груз не должен загораживать обзор водителю;

не должен мешать сигналам;

груз не должен закрывать световые сигналы и регистрационные знаки;

груз не должен загрязнять окружающую среду и дорожное покрытие;

негабаритный груз не должен затруднять управление автомобилем.

Транспортное средство, которое перевозит негабаритный груз, должно быть оснащено светоотражающими знаками на выступающих частях груза. Также на автомобиле должен присутствовать соответствующий знак. Движение негабаритного груза допускается по дорогам различного значения. Однако в населенных пунктах перевозка негабаритных грузов допускается только в ночное время суток. Днем передвижение допускается только с сопровождающим автомобилем.

Автомобиль должен двигаться только согласно установленному маршруту, отклоняться от которого запрещается. Также запрещено останавливать транспортное средство все специальных стоянок. Порядок транспортировки негабарита контролируется Росавтодором. И именно к нему нужно обращаться, чтобы получить соответствующее разрешение. Поэтому рекомендуется обратиться в профессиональное транспортную компанию https://etrh.ru/, которая возьмет на себя заботы не только по перевозке негабарита, но и по получению разрешения на нее.