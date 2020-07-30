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Ремонт Renault

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Ремонт Renault

Французский автоконцерн Renault Group заслуженно имеет репутацию одного из лидирующих производителей надежных и недорогих машин, рассчитанных на представителей среднего класса. Автомобили Renault обладают продолжительным сроком службы, однако время от времени им требуется ремонт, как и любому автотранспорту.

Содержание
  1. Восстановление покраски
  2. Ремонт стеклоочистителей
  3. Ремонт мотора
  4. Ремонт системы торможения

Восстановление покраски

Слой лака на кузове многих моделей Renault имеет невысокое качество и характеризуется низкой прочностью. Это, в частности, относится к следующим моделям:

  • Renault Sandero;
  • Renault Logan;
  • Renault Duster.

Лакокрасочное покрытие кузова этих машин начинает мутнеть уже после десяти-пятнадцати тысяч километров пробега, на нем образуются сколы и мелкие царапины.

Особо стоит отметить необходимость их регулярного мытья. Пренебрежение уходом и техническим обслуживанием ведет к тому, что приблизительно спустя три года после покупки нового авто на крышке багажника и капоте возникают небольшие коррозионные повреждения. Если своевременно не восстановить покраску в автомастерской, то коррозия распространится по всему кузову. Чтобы не допустить этого, нужно обратиться в автомастерскую за противокоррозионной и противогравийной защитой и для восстановления покраски.

Ремонт стеклоочистителей

Практика свидетельствует о том, что стеклоочистители на машинах Renault изнашиваются довольно быстро. Определить возникновение этой проблемы можно по появлению громкого скрипа и заметному снижению качества чистки лобового стекла. Но одной заменой щеток здесь обычно обойтись не удастся – требуется осмотр всей системы. Для этого необходим ремонт Renault в Подольске. Иначе поломка может произойти в самый неподходящий момент, к примеру, в сильный дождь во время езды по загородной автотрассе. Поскольку от исправной работы стеклоочистителей зависит не только удобство вождения, но и безопасность людей на дороге, то при первых признаках неполадок нужно обратиться в автосервис.

Ремонт мотора

Надежность мотора большинства моделей Renault довольно высока. Однако если постоянно заправлять машину низкокачественным горючим, то сбои в работе и неполадки могут возникнуть уже после пятнадцати тысяч километров пробега. Одна из возможных неисправностей – троение мотора, то есть нарушение процесса сгорания горючего в одном либо нескольких цилиндрах, чреватое резкими громкими звуками в выхлопной системе, усилением вибрирования и т. д. Если не решить вовремя такие проблемы, то в дальнейшем вероятно возникновение более серьезных неисправностей.

Ремонт системы торможения

Надежность системы торможения Renault достаточно высока, но она нуждается в регулярном осмотре. Поэтому следует периодически выполнять проверку дисков и тормозных колодок в автосервисе. У бюджетных моделей зачастую быстро изнашиваются передние тормозные колодки. Поэтому нужно регулярно выполнять проверку тормозной системы и заменять смазку после каждых десяти-пятнадцати тысяч километров пробега.

Запчасти для автомобилей Renault стоят относительно недорого, поэтому на ремонте можно не экономить. Чтобы снизить частоту ремонтных работ, необходимо регулярно проходить техническое обслуживание авто.

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