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Автокредиты на покупку подержанных машин начали расти

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В России наблюдает рост кредитов на покупку подержанных автомобилей, о чем сообщили журналисты «Коммерсанта».
По информации издания, в прошлом месяце наблюдался рост в сегменте кредитования. Как считают эксперты, росту поспособствовал отложенный спрос на автомобили, который произошел из-за коронавируса и связанными с ним ограничениями.

По данным Объединенного кредитного бюро, в июне россияне взяли 58,9 тыс. кредитов на сумму 47,3 млрд рублей. Показатель числа кредитов увеличился на 7%, а сумма в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2%.

Объемы кредитов в апреле и мае были в пять раз меньше, а в июне уже была зафиксирована положительная динамика.

В том числе рост объёмов выданных кредитов наблюдался за счет расширения программ господдержки. В июне эксперты заметили новую тенденцию – рост кредитования рынка подержанных машин.

Объемы кредитования новых авто выросли до 60%, а доля подержанных машин составила около 30%. Эксперты говорят, что именно в этом бизнесе банкам можно наращивать объемы, так как новые автомобили стали дороже и не многие могут позволить себе их покупку.

Именно в этом направлении и начали двигаться банки. По данным представителя РГС-банка, кредитные продукты существенно выросли в сегменте авто с пробегом, а наряду с этим и сократилась средняя сумма кредита.

В июне уровень снижения составил 5% до 804 тыс. рублей. При этом срок кредита вырос до 47,3 месяца в среднем. Этот показатель оказался самым высоким с 2016 года.

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